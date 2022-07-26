İspanyollar duyurdu: Galatasaray, Oscar Mingueza'ya talip oldu
İspanyol basını, Süper Lig ekibi Galatasaray’ın, Barcelona'da gözden çıkartılan isimlerden biri olan Oscar Mingueza ile ilgilendiğini duyurdu.
Abdülkerim Bardakcı sonrası stoper bölgesine bir takviye daha yapmayı planlayan Galatasaray için İspanya'dan bir haber gündeme geldi.
İspanyol basınında yer alan haberde; sarı-kırmızılıların, Barcelona'dan Oscar Mingueza ile ilgilendiği belirtildi. 23 yaşındaki futbolcunun daha fazla oynamak için Barcelona'dan ayrılmak istediği vurgulanırken, ekonomik beklentilerden ziyade bir projede oynamayı ön planda tuttuğu ve ilk tercihinin İspanya'da kalmak olduğu aktarıldı.
BEKLENTİ 5 MİLYON EURO
Barcelona'nın sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan İspanyol oyuncu için bonservis beklentisinin 5 milyon Euro olduğu ancak ayrılığı kolaylaştırmak adına daha düşük bir rakamı sonraki satıştan pay ile kabul edebileceği ifade edildi.
Öte yandan Oscar Mingueza'ya Galatasaray dışında; Celta Vigo, Real Valladolid, Girona, Getafe, AEK Atina ve Hoffenheim'ın da ilgisinin olduğu öne sürüldü.
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