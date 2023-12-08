İspanyollar duyurdu: İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler'in, Villarreal maçında ilk kez süre alacağı iddia edildi.
Milli yıldız Arda Güler'den sevindirici bir haber geldi.
AS'ta yer alan habere göre Arda Güler'in sakatlığı hızla iyileşiyor.
Haberde, Arda Güler'in iyileşme sürecinde bir sıkıntı yaşanmaması durumunda 17 Aralık tarihindeki Villarreal maçında sahada olması bekleniyor.
SÜRE ALAMAMIŞTI
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi 20+10 milyon Avro karşılığında Real Madrid'e sattığı Arda Güler'in İspanya macerası son derece talihsiz başladı.
Real Madrid'de art arda sakatlıklar yaşayan Arda Güler henüz resmi maçta forma giyemedi.
La Liga'daki Rayo Vallecano ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçlarında kadroda yer alan Arda Güler, Ancelotti'den süre alamamıştı.
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