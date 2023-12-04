Real Madridli yıldızdan Arda Güler'e övgü: 'Büyüleniyoruz'

Yayınlanma: 04.12.2023 - 13:16

Güncelleme: 04.12.2023 - 13:16

Avrupa'da yılın en iyi genç futbolcusuna verilen Golden Boy ödülünün bu yılki sahibi Jude Bellingham, Tuttosport'a açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'e bu yaz transfer olan takım arkadaşı Arda Güler'den övgüyle bahseden Bellingham, bir sonraki Golden Boy ödülü için genç futbolcunun favorilerden biri olduğunu söyledi.

"Bir sonraki Golden Boy ödülü için favori olarak kimi görüyorsunuz?" sorusuna Jude Bellingham şu yanıtı verdi:

"3 isim söyleyeceğim. Öncelikle Real Madrid'den takım arkadaşım Arda Güler. O bir fenomen. Antrenmanlarda onu görüyoruz ve büyüleniyoruz. Sonrasında Borussia Dortmund'dan eski takım arkadaşım Jamie Bynoe-Gittens ve son olarak kardeşim Jobe."

Real Madrid'e bu yaz transfer olan Jude Bellingham, 17 maçta süre alırken 15 gol ve 4 asist kaydetti.