İspanyollar duyurdu: İşte Barcelona'nın Arda Güler teklifi!

Yayınlanma: 03.07.2023 - 09:37

Güncelleme: 03.07.2023 - 09:37

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Barcelona'nın yaptığı teklifi ortaya çıktı.

İspanyol basınından Diario Sport'un haberine göre; Barcelona, Arda Güler için Fenerbahçe'ye 23 milyon Euro ödeyecek; buna 10 milyon Euro'ya varan bir dizi komisyon da eklenecek.

Arda Güler

1 MİLYAR EURO'LUK SERBEST KALMA MADDESİ

Haberde Katalan ekibin, Arda Güler ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve serbest kalma maddesini 1 milyar Euro olarak belirleyeceği aktarıldı.

Arda Güler'in, 17.5 milyon Euro serbest kalma maddesi olmasına karşın kulübü Fenerbahçe'ye çok daha fazla ücret ödenmesini şart koştuğu için bonservisine 23 milyon euro ödeneceği ifade edildi.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Barcelona Başkanı Laporta da yaptığı açıklamada Arda Güler transfer etmek için görüşmelerin sürdüğünü dile getirmişti.

Joan Laporta, Barcelona Taraftar Kulüpleri toplantısının ardından Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulunmuştu. Arda Güler transferine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Laporta, Fenerbahçe'yle görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

Laporta açıklamasında, "Çok genç bir oyuncu. Oyuncu izleme departmanımız onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüplerin onu istediği doğru ve biz de Fenerbahçe ile görüşüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Hem Fenerbahçe hem Barcelona, Arda'nın 1 yıl daha sarı-lacivertli ekipte kalması konusunda mutabık kaldığı ileri sürüldü. Arda'nın da daha düzenli futbol oynamak için Fenerbahçe'de kalmaya sıcak baktığı kaydedildi.

İSPANYA'DA MANŞETLERİ SÜSLEDİ

Avrupa transfer piyasasında adı en çok geçen oyuncu olan 18 yaşındaki yıldız, İspanya’nın ünlü gazetesi AS’ın hem kapağına hem de Real Madrid sayfasına manşet oldu.

Kapakta ‘Güler çılgınlığı’ başlığını kullanan AS, iç sayfada ise ‘Güler için Türk tutkusu’ ifadelerini kullandı. Gazete, genç yeteneğin peşinde Real Madrid, Barcelona ve Sevilla’nın yanı sıra Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin yarısının olduğuna dikkat çekti.