Dimitris Pelkas, Fenerbahçe'ye veda etti.
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi yollarını ayırdığı Yunan oyuncu Dimitris Pelkas, sarı-lacivertlilere veda etti.
Dimitris Pelkas, Fenerbahçe'ye veda etti.
29 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Yaşadığımız harika yıllar için teşekkürler Fenerbahçe. Fenerbahçe taraftarlarının bu muazzam sevgisi ve desteği, bana her zaman evimde gibi hissettirdi. Bu kulübü asla unutmayacağım ve her zaman destekleyeceğim."
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