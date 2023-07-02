Yayınlanma: 02.07.2023 - 19:46

Güncelleme: 02.07.2023 - 19:46

Dimitris Pelkas, Fenerbahçe'ye veda etti.

29 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yaşadığımız harika yıllar için teşekkürler Fenerbahçe. Fenerbahçe taraftarlarının bu muazzam sevgisi ve desteği, bana her zaman evimde gibi hissettirdi. Bu kulübü asla unutmayacağım ve her zaman destekleyeceğim."

