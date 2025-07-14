İspanyollar duyurdu: Marco Asensio'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye, Marco Asensio'dan kötü haber geldi.

Deportivo Mundo'nun haberine göre, Marco Asensio, Fenerbahçe'den gelen yıllık 9 milyon Euro'luk teklifi reddetti. İspanyol oyuncunun, Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynamak istediği ifade edildi.

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Habere göre Asensio için Serie A takımları AC Milan ve Inter, oyuncu için yakın takiplerini sürdürüyor. İspanya'dan da Villareal'in, Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Asensio, İngiliz ekibindeki performansıyla dikkat çekti. Asensio, Aston Villa'da 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.