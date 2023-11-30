İspanyollar duyurdu: Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de sakatlık krizi devam ederken ilk sevindirici haber Arda Güler'den geldi

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2023 - 16:59
İspanyollar duyurdu: Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
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Real Madrid'e transferi sonrası henüz forma giyemeyen Arda Güler için yeni bir gelişme yaşandı.

Marca'da yer alan habere göre, 18 yaşındaki genç futbolcunun, bireysel olarak saha çalışmalarına başladığı belirtildi.

Arda Güler'in geri dönüşü için bir tarih belirlenmediği ve İspanyol ekibinin doktorlarının genç oyuncunun uzun süredir beklenen çıkışını sakin bir şekilde gerçekleştirmek istediği aktarıldı.

REAL MADRID'DE SAKATLIK KRİZİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Real Madrid'de sakatlığı bulunan Aurelien Tchouameni'nin de bireysel olarak saha çalışmalarına başladığı ifade edildi. İspanyol eldiven Kepa Arrizabalaga'nın ise takımla birlikte çalışmalara başladığı ve 2 Aralık Cumartesi günü Granada'ya karşı oynanacak maçta hazır olmasının beklendiği belirtildi.

Real Madrid'de Thibaut Courtois, Eder Militao, Luka Modric, Vinicius Junior ve Eduardo Camavinga'nın sakatlıklarının devam ettiği hatırlatıldı.


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