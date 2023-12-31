İspanyollar tarih verdi: Arda Güler için geri sayım bitiyor!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen Arda Güler'in 2024 yılının ilk maçında sahaya çıkabileceği kaydedildi.
Real Madrid'de sakatlığını atlatan Arda Güler, sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre, sakatlığını atlatan ve takımla da çalışmalara başlayan 18 yaşındaki genç futbolcunun, 3 Ocak'taki Mallorca maçında süre alabileceği belirtildi.
3 KEZ SAKATLANMIŞTI
Real Madrid'de daha önce de sakatlıkları sonrası kadroya giren genç futbolcunun, bu kez sahaya çıkmasının oldukça yakın olduğu kaydedildi.
İspanyol devine transferi sonrası 3 kez sakatlık yaşayan Arda Güler, daha önce Real Madrid formasıyla sahaya çıkma şansı yakalayamadı.
Real Madrid ile Mallorca arasındaki karşılaşma 3 Ocak Çarşamba günü TSİ 21.15'te başlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2024 MTV oranları belli oldu!
- Erdoğan 'Süper Kupa' sessizliğini bozdu
- 'Açıkça söyleniyor, devlet operasyon yapacak'
- Cep telefonu yurtdışı kayıt harcı ve pasaporta dev zam!
- Demirtaş cenazesine katılmayacak
- Bursa'da korkutan deprem!
- Sanatçı Leman Sam hastaneye kaldırıldı!
- Süper Kupa krizi sonrası 'kayıp' aranıyor!
- Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü!
- 'Atatürk tişörtünü Türkiye'de giysene arkadaş'