İspanyollar tarih verdi: Arda Güler için geri sayım bitiyor!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen Arda Güler'in 2024 yılının ilk maçında sahaya çıkabileceği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2023 - 15:57
İspanyollar tarih verdi: Arda Güler için geri sayım bitiyor!
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Real Madrid'de sakatlığını atlatan Arda Güler, sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre, sakatlığını atlatan ve takımla da çalışmalara başlayan 18 yaşındaki genç futbolcunun, 3 Ocak'taki Mallorca maçında süre alabileceği belirtildi.

3 KEZ SAKATLANMIŞTI

Real Madrid'de daha önce de sakatlıkları sonrası kadroya giren genç futbolcunun, bu kez sahaya çıkmasının oldukça yakın olduğu kaydedildi.

İspanyol devine transferi sonrası 3 kez sakatlık yaşayan Arda Güler, daha önce Real Madrid formasıyla sahaya çıkma şansı yakalayamadı.

Real Madrid ile Mallorca arasındaki karşılaşma 3 Ocak Çarşamba günü TSİ 21.15'te başlayacak.


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