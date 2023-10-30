İspanyollar tarih verdi: Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi

Yayınlanma: 30.10.2023 - 16:42

Güncelleme: 30.10.2023 - 16:42

Real Madrid forması giyen Arda Güler'den sevindiren haber geldi.

Marca'da yer alan habere göre Arda Güler, Real Madrid'in 5 Kasım tarihinde Rayo Vallecano ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilebilir.

Arda'nın sakatlığını tamamen atlattığı hatırlatılan haberde, oyuncunun fiziksel olarak da kadroya alınabilecek seviyeye eriştiği ifade edildi.

Haberin devamında 18 yaşındaki futbolcunun antrenmanlardaki performansının da dikkat çekici olduğu ve çok iyi işler başarabileceği eklendi.

"10 GÜN ZAMANA İHTİYACI VAR"

Ancelotti, milli yıldızın 10 gün maça çıkabilecek seviyeye geleceğini söylemişti.

Ancelotti, geçen hafta oynadıkları Sevilla maçının öncesinde yaptığı açıklamada "Arda çok yetenekli ve çok yönlü bir oyuncu. Takımla çalışıyor, form durumu harika. Ancak sahaya çıkmak için biraz daha zamana ihtiyacı var. 10 gün kadar..." ifadelerini kullanmıştı.