Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Geri dönüşü için tarih verdi!

Yayınlanma: 20.10.2023 - 14:59

Güncelleme: 20.10.2023 - 14:59

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, LaLiga'da yarın oynayacakları Sevilla maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, sakatlığı bulunan Arda Güler'in son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ancelotti, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz İspanyol devinde maça çıkamayan Arda'nın sağlık durumunun sorulması üzerine, "Arda Güler oldukça iyi ancak kondisyon eksiği var. 10 gün veya 2 hafta içinde en iyi performansını sergileyeceğine inanıyoruz. Çok genç ve iyi adapte olması gerekiyor. Farklı bir şekilde başlamak istiyordu ama çok genç ve dünya kadar zamana sahip. Hazır olmaya çok yakın" diye konuştu.

"ARDA GÜLER, BELLINGHAM'A BENZİYOR"

Arda'nın çok yetenekli bir oyuncu olduğunu vurgulayan İtalyan teknik adam, "Arda Güler hücum oyuncusu, santrafor değil ve daha çok oyun kurucu Bellingham'a benziyor. Kanatta da oynayabiliyor" ifadelerini kullandı.