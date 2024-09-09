İspanyollar yazdı: Süper Lig devinden Sergio Ramos hamlesi!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın son olarak Sevilla forması giyen 37 yaşındaki İspanyol oyuncu Sergio Ramos ile ilgilendiği iddia edildi.

İspanyollar yazdı: Süper Lig devinden Sergio Ramos hamlesi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 18:01

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası geldi.

İspanyol basınından El Nacional'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılı takım, bonservisi elinde olan Sergio Ramos'a teklif yaptı.

JOSE MOURİNHO AYRINTISI

Haberde Sevilla forması giyen tecrübeli stoperin yeni durağının Türkiye olma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

Öte yandan Jose Mourinho'nun Süper Lig'e güvenilirlik ve prestij kazandırdığı bu nedenle Avrupa futbolunda önemli isimler tarafından ligin dikkat çektiği yazıldı.

37 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sergio Ramos geçen sezon Sevilla formasıyla 37 maça çıktı.

3 bin 301 dakika sahada kalan 38 yaşındaki stoper 7 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. 


Etiketler: #Sergio Ramos #transfer #galatasaray #sevilla

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