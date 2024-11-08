Ancelotti'den Arda Güler sözleri: 'Şimdilik amacımız...'

Yayınlanma: 08.11.2024 - 17:14

Güncelleme: 08.11.2024 - 17:14

Barcelona ve Milan maçlarında 3 puan bırakan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Osasuna karşılaşması öncesi basın toplantısında konuştu.

Ancelotti kötü gidişata dair açıklamasında, "Konuştuk ve durumu analiz ettik. Çözüme sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Sahada bunu göstereceğiz" dedi.

Endrick ve Arda Güler'in süre almamasıyla ilgili konuşan Ancelotti, "Endrick oynamaya hazır. Durumunda değişen bir şey yok, iyi antrenman yapıyor. Aynı durum Arda Güler için de geçerli" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ DURUMU DÜZELTMEK"

İtalyan hoca şu an için asıl amacının süre dağıtmak olmadığını belirterek, "Genç, iyi ve yetenekli oyuncular. Ama şimdilik amacımız durumu düzeltmek" ifadelerini kullandı.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon 11 maçta 292 dakika süre aldı ve gol ya da asist katkısı veremedi.

Endrick ise 9 maçta 107 dakika oynadı. 18 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.