İsrail Başbakanı Lapid'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Fenerbahçe ile ilgili kötü hatıralarım var

22 Eylül 2022 Perşembe, 09:39

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de FIFA Başkanı Gianni Infantino ile sohbet ederken İsrail Başbakanı Yair Lapid'in gelmesiyle ortaya ilginç diyaloglar çıktı.

"FENERBAHÇE İSRAİL'İ HEP YENİYORDU"

Erdoğan, FIFA Başkanı İnfantino'nun görüşmeden ayrıldığı sırada İsrail Başbakanı Yair Lapid'in gelmesi üzerine İnfantino ve Lapid'i tanıştırdı.

Bu sırada yapılan futbol sohbetinde Lapid, Türkiye'nin iyi futbol takımları olduğunu söyleyerek, Erdoğan'a tuttuğu takımı sordu. Erdoğan, "Bir numara milli takım" yanıtını verdi.

Lapid, "İsrail'in Fenerbahçe ile kötü hatıraları var, çünkü bizi hep yeniyorlardı" ifadelerini kullandı.