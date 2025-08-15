İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: Beşiktaş sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı!

Beşiktaş, Almanya'nın Schalke takımından kadrosuna katmak için prensipte anlaştığı Taylan Bulut'un bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı. 19 yaşındaki sağ bek bugün saat 17.15’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacak.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbolcu Taylan Bulut, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak için üzere İstanbul’a geliyor. Taylan Bulut’u taşıyan uçak bugün saat 17.15’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır."
İşte Beşiktaş'ın Taylan Bulut paylaşımı:
