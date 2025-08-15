Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: Beşiktaş sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı!

İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: Beşiktaş sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı!

15.08.2025 11:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: Beşiktaş sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut, bugün saat 17.15’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacak.

Beşiktaş, Almanya'nın Schalke takımından kadrosuna katmak için prensipte anlaştığı Taylan Bulut'un bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı. 19 yaşındaki sağ bek bugün saat 17.15’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacak.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Taylan Bulut, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak için üzere İstanbul’a geliyor. Taylan Bulut’u taşıyan uçak bugün saat 17.15’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır."

İşte Beşiktaş'ın Taylan Bulut paylaşımı:

İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #Schalke 04

İlgili Haberler

Lausanne-Sport'tan Beşiktaş'a büyük övgü!
Lausanne-Sport'tan Beşiktaş'a büyük övgü! Beşiktaş'ın Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Lausanne-Sport, resmi sitelerinden Beşiktaş'a övgüler dizdi.
Spor yazarları Beşiktaş - St. Patrick's maçını yorumladı: 'Bu takım ne çalışıyor?'
Spor yazarları Beşiktaş - St. Patrick's maçını yorumladı: 'Bu takım ne çalışıyor?' UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş sahasında St. Patrick's'i 3-2 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Nihat Kahveci'den sert tepki: 'Bu oyunla Beşiktaş'ı lekeliyorlar'
Nihat Kahveci'den sert tepki: 'Bu oyunla Beşiktaş'ı lekeliyorlar' Spor yorumcusu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında St. Patrick's'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.