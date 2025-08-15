Nihat Kahveci'den sert tepki: 'Bu oyunla Beşiktaş'ı lekeliyorlar'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.08.2025 09:57:00
Cumhuriyet Spor
Spor yorumcusu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında St. Patrick's'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti ve adını play-off turuna yazdırdı.

Maçın ardından Kontratak programında Nebil Evren ile birlikte gündemi değerlendiren eski Beşiktaşlı yıldız Nihat Kahveci, adeta ateş püskürdü.

'KARİDESİ VAR, ISTAKOZU VAR, ABRAHAM'DA KURU EKMEK'

Nihat Kahveci'nin en çok ses getiren yorumu, takımın yıldız golcüsü Tammy Abraham'a yeterli servis yapılmaması üzerine oldu. 

Kahveci, yıldız forvetin beslenmediğini renkli bir örnekle anlattı:

"Tertemiz ayak içini bıraktı kalecinin uzanamayacağı yere. Besleyin adamı! Başka takımların forvetleri nasıl besleniyor? Karidesi var, ıstakozu var, istiridyesi var... Abraham'da kuru ekmek, hiç besleyen yok. Beslediğinde attı. Başka takımdaki forvetler çok şanslı. Abraham beslenmeden atıyor."

'BU OYUNLA BEŞİKTAŞ'I LEKELİYORLAR'

Takımın genel performansını "utanç verici" olarak nitelendiren Kahveci, rakibin zayıflığına rağmen oynanan kötü futbola isyan etti: 

"Bu Beşiktaş'tan niye çekinsinler? Adını yeni duyduğumuz bir İrlanda takımı... 122 yıllık kulüpte bu oyuncular, bu oyunla Beşiktaş'ı lekeliyorlar."

'SOLSKJAER'İN NE KATTIĞINI GÖREMİYORUM'

Kahveci, eleştiri oklarını teknik direktör Ole Gunnar Solskjær'e de yöneltti. Norveçli teknik adamın takıma hiçbir şey katamadığını savunan Kahveci, "Çözüm Ole'nin gitmesi değil ama Ole hocanın ne kattığını göremiyorum. Takımın oyunu geri gidiyor. Hoca sanki devre arası 'kontrol pas oynayalım' demiş. Bu nasıl devre arası müdahalesi?" diyerek tepkisini dile getirdi.

'FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLE KAPIŞAMAZ'

Nihat Kahveci, mevcut kadro yapısının ve bazı oyuncuların performansının şampiyonluk yarışı için yetersiz olduğunu belirtti:

"Mert Günok bile bozulmuş. Maçın en iyisi Salih Uçan... Ama Hoca, Salih'i hiç düşünmüyor. Beşiktaş bu yüzden Fenerbahçe ve Galatasaray ile kapışamaz. Tutulmaması gereken çok oyuncu kadro içerisinde, değişmesi gerekiyor."

İlgili Konular: #beşiktaş #nihat kahveci #St. Patricks

