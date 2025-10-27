İstanbul Boğazı’nda Cumhuriyet Kupası heyecanı

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nda Cumhuriyet Kupası heyecanı yaşanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda her yıl olduğu gibi İstanbul Boğazı, yelkenliler ile renklenecek. 2 Kasım’da düzenlenecek törenle de Cumhuriyet Kupası sahibini bulacak.

Yarışlar, 29 Ekim’de geleneksel olarak Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşu ile başlayacak. Boğaz’ın iki yakasında süzülen yelkenliler, şehrin tarihi silüeti ve denizin mavisiyle büyüleyici bir manzara oluşturacak. Sporcular ise zorlu parkurda, rüzgârın yönü kadar stratejinin de belirleyici olduğu bir mücadele verecek.

1–2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan şamandıra ve coğrafi parkur yarışlarında ekipler hız, dayanıklılık ve takım uyumunun ön planda olduğu yarışlarda dereceye girmek için kıyasıya yarışacak.

İstanbul halkı, Boğaz sahil şeridinden yelkenlerin Cumhuriyet coşkusuyla buluştuğu bu büyük şölene tanıklık edebilecek.

2025 TROFESİ GÖRKEMLİ ÖDÜL TÖRENİ FİŞEKHANE’DE

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın Samsun, Kıbrıs, Çanakkale ve İstanbul etaplarının sonunda toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’na hak kazanacak. İstanbul etabı 2 Kasım’da Fişekhane’de düzenlenecek görkemli ödül töreni ile sona erecek.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı ve Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, bu yıl yarışların Mavi Vatan’ın her köşesine yayılmasının hedeflendiğini belirterek, “19 Mayıs’ta Samsun’da, 20 Temmuz’da Kıbrıs’ta, 24 Ağustos’ta Çanakkale’de ve 29 Ekim’da İstanbul’da yelkenlilerimiz şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırdı. Dört etaptaki yarışlara yaklaşık 200 tekne ve 2 bin 500’ü aşkın sporcu katıldı. İstanbul etabı ise bu uzun soluklu mücadelenin görkemli finali olacak. Ülkemizin denizle olan bağını güçlendirmeyi hedeflediğimiz yarışlara her yıl katılan genç sporcu sayısı da giderek artıyor. Özellikle üniversitelerin ekiplerinin ilgisinden son derece mutluyuz. Gençleri yelken sporuna teşvik etmek ve deniz sevgisini yaymak en büyük amacımız. Gençlerimizin yelken sporuna olan tutkusu, aslında deniz kültürümüzün yeniden canlanmasının da habercisi. Her yelken açış, Cumhuriyetimizin denizle kurduğu özgürlük ve ilerleme idealine atılmış bir adımdır” dedi.