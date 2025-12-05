İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurmuştu: İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan isimler...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis operasyonunda yeni dalga gerçekleşti. Şu ana kadar futbol dünyasından 35 kişi gözaltına alınırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada 46 gözaltı kararı olduğu belirtildi.

METEHAN BALTACI KENDİ TAKIMININ MAÇINA BAHİS OYNADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis operasyonu kapsamında bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve PFDK'nin hak mahrumiyeti cezası verdiği 101 futbolcu hakkında araştırma yaptı.

Bunun sonucunda kendi takımının maçına bahis oynadığı tespit edilen 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimlerin arasında Galatasaray forması giyen Metehan Baltacı da bulunuyor.

MERT HAKAN YANDAŞ BAŞKASI ÜZERİNDEN BAHİS OYNADI

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın da başkası üzerinden bahis sitelerinden bahis oynadığının tespit edildiği ve hakkında gözaltı kararı çıktığı aktarıldı.

AHMET ÇAKAR, MURAT SANCAK VE ZORBAY KÜÇÜK İÇİN DE GÖZALTI KARARI ÇIKTI

Savcılıktan yapılan açıklamada, banka hesaplarının incelenmesi sonucu şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, eski hakem ve halen futbol yorumculuğu yapan Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük hakkında gözaltı kararı çıktı.

Çakar, sağlık kontrolü sonrasında bir basın mensubunun "Niçin gözaltına alındınız?" sorusunu "Bilmiyorum" diyerek yanıtladı.

İşte bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimler:

1. Abdulsamet Burak – Futbolcu (Kayserispor)

2. Abdurrahman Bayram – Futbolcu (Sakaryaspor)

3. Ahmet Abdullah Çakmak – Futbolcu (Sivas Spor)

4. Alassane Ndao – Futbolcu (Konyaspor)

5. Arda Türken – Futbolcu (Sakaryaspor)

6. Bartu Kaya – Futbolcu (Amedspor)

7. Cengiz Demir – Futbolcu (Hatayspor)

8. Emircan Çiçek – Futbolcu (Pendikspor)

9. Ensar Bilir – Futbolcu (Boluspor)

10. Eren Karadağ – Futbolcu (Çorumspor)

11. Erhan Çelenk – Futbolcu (Serikspor)

12. İsmail Kalburcu – Futbolcu (Boluspor)

13. İzzet Furkan Malak – Futbolcu (Göztepespor)

14. Kadir Kaan Yurdakul – Futbolcu (Manisaspor)

15. Kerem Yusuf Sirkeci – Futbolcu (Fatih Karagümrükspor)

16. Metehan Baltacı – Futbolcu (Galatasaray)

17. Muhammed Furkan Özhan – Futbolcu (Erzurumspor)

18. Oktay Aydın – Futbolcu (Amedspor)

19. Orkun Özdemir – Futbolcu (Boluspor)

20. Salih Malkoçoğlu – Futbolcu (Trabzonspor)

21. Samet Karabatak – Futbolcu (Manisaspor)

22. Tolga Kalender – Futbolcu (Bandırmaspor)

23. Uğur Adem Gezer – Futbolcu (Amedspor)

24. Uğur Kaan Yıldız – Futbolcu (Göztepe Spor)

25. Yunus Emre Tekoğul – Futbolcu (Sakaryaspor)

26. Yusuf Özdemir – Futbolcu (Alanyaspor)

27. Yücel Gürol – Futbolcu (Adanademirspor)

28. Cüneyt Semirli – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

29. Ümit Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

30. Koray Şanlı – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

31. Faruk Can Genç – Ümraniyespor – Giresunspor konusu (Vanspor)

32. Cenk Sarıtaş – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

33. Gamze Neli Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

34. Ahmet Okatan – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

35. Gürhan Sönmez – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

36. Mehmet Emin Katipoğlu – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

37. Volkan Erten – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

38. Şahin Kaya – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

39. Zorbay Küçük – Hakem (MHK Raporu)

40. Murat Sancak – Eski Adanademirspor Başkanı

41. Metin Korkmaz – Adanademirspor Başkanvekili

42. Emrah Çelik – Antalyaspor Kulübü Yöneticisi

43. Mert Hakan Yandaş – Futbolcu (Fenerbahçe)

44. Ersen Dikmen – Mert Hakan Yandaş için bahis oynayan kişi

45. Ahmet Çakar – Spor yorumcusu – Eski hakem

46. Hayriye Arzu Çakar – Ahmet Çakar'ın eşi (Eski doktor).