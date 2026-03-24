İstanbul’da boks zirvesi: 34. Ahmet Cömert Turnuvası başlıyor

24.03.2026 14:23:00
Cumhuriyet Spor
İstanbul, uluslararası boksun önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası 34. Ahmet Cömert Boks Turnuvası, 29 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında Bağcılar’daki Complex İstanbul Salonu’nda kadınlar ve erkekler kategorilerinde düzenlenecek.

Dünyanın dört bir yanından üst düzey sporcuların katılacağı organizasyon, bu yıl da kalite çıtasını en üst seviyeye taşıyacak. Özellikle boksun güçlü ülkeleri arasında yer alan Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Ukrayna’nın yanı sıra Avrupa ve Okyanusya’dan önemli ekipler de ringe çıkacak. Turnuvaya yaklaşık 350 sporcunun katılması bekleniyor.

Katılım gösterecek ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Özbekistan, Azerbaycan, Ukrayna, Avustralya, İrlanda, Almanya, Sırbistan, Romanya, Hırvatistan, Bulgaristan, Kırgızistan, Gürcistan ve Tacikistan yer alıyor.

Organizasyonun ilk gongu 29 Mart Pazar günü saat 14.00’te çalacak. Aynı gün saat 18.30’da gerçekleştirilecek açılış seremonisinin ardından ikinci seans müsabakaları yapılacak. Bir hafta sürecek zorlu mücadelelerin ardından final karşılaşmaları ise 5 Nisan Pazar günü saat 13.00’te başlayacak.

Boksseverler için önemli bir detay ise organizasyonun tamamen ücretsiz olması. Sporseverler, dünyanın en iyi amatör boksörlerini yakından izleme fırsatı bulacak. Final müsabakaları ayrıca TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Turnuvanın sonunda kadın ve erkek kategorilerinde öne çıkan sporculara, Cömert Ailesi tarafından özel kupalar takdim edilecek.

İstanbul, bir kez daha ringde dünyanın nabzını tutmaya hazırlanıyor.

