Fenerbahçe'den Hollanda çıkarması!

Hollanda Ligi'nde 2025/26 sezonunu 28. haftasında NEC Nijmegen ile Heerenven karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan çıkmazken 90 dakika 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Hollanda Ligi'nde bu hafta oynanan maçı Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları tribünden takip etti.

FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE 3 İSİM

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Torunoğulları, NEC Nijmegen-Heerenven maçında 3 futbolcuyu yakından izledi. Bu isimlerin NEC Nijmegen'de maça ilk 11'de başlayan Ahmetcan Kaplan (stoper), Başar Önal (sol kanat) ve Kodai Sano (orta saha) olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin listesindeki 3 isim için de tam not verildiği ve sezon sonunda harekete geçileceği kaydedildi.

Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Ahmetcan Kaplan'ın sarı-lacivertlilerin ısrarının devam ettiği, skorer kanat eksiğini giderebilmek için Başar Önal'ı listeye eklediği ifade edildi.

Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, bu sezon NEC Nijmegen'de 31 maça çıkarken 3 gol kaydetti. Futbol kariyerine Hollanda'da De Graafschap'ta başlaan ve geçtiğimiz sezon NEC Nijmegen'e transfer olan Başar Önal ise bu sezon görev yaptığı 29 maçta 8 gol ve 8 asistle oynadı.

ORTA SAHA PLANI

Habere göre takımda kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez'le vedalaşılacak ve Fred'le de yollar ayrılacak. Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'in Avrupa'ya gitme ihtimaline karşı orta saha için Kodai Sano'u düşündüğü belirtildi.

Sano için ara transferde Ajax'ın 12.5 milyon Euro'luk teklifinin reddedildiği ve Japon futbolcuyla Wolfsburg ve Crystal Palace'ın da ilgilendiği kaydedildi.

Japonya Ligi takımlarından Fagiano Okayama'dan NEC Nijmegen'e 2023/24 sezonunda imza atan Kodai Sano bu sezon 32 maçta sahaya çıkarken 3 gol ve 8 asistle oynadı.