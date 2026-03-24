Fenerbahçe'de Divan Kurulu Toplantısı ertelendi!

24.03.2026 14:13:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe, 4 Nisan günü yapılması planlanan Yüksek Divan Kurulu toplantısının 18 Nisan gününe ertelendiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de 4 Nisan'da yapılması planlanan Yüksek Divan Kurulu toplantısı ertelendi.

YENİ TARİH AÇIKLANDI

Sarı-lacivertli kulüp, YDK üyelerine gönderdiği mesajla yeni tarihi duyurdu.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, toplantının 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 10.30-14.00 arasında Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

"EK SÜRE İHTİYACI DOĞDU"

YDK üyelerine gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün idari ve mali verilerinin, Yüksek DivanKurulu üyelerimize, her zamanki gibi şeffaflık ve titizlik anlayışımız doğrultusunda, eksiksiz ve bütüncül şekilde sunulabilmesi adına, ilgili kurullarımızın çalışmalarını tamamlayabilmeleri için ek süre ihtiyacı doğmuştur. Bu çerçevede, Yüksek Divan Kurulu Toplantımızın 18 Nisan 2026 Cumartesi günü, saat 10.30-14.00 arasında Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerimizde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir."

