İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Orhan Erdemir'den skandal paylaşım
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) bağlı İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Orhan Erdemir'in sosyal medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) aleyhine atılan tweet'leri paylaşması dikkat çekti.
İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Orhan Erdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar tartışma konusu oldu.
MHK'ye bağlı İstanbul İl Hakem Kurulu'nda başkanlık görevini üstlenen eski hakem Orhan Erdemir, sosyal medya hesabından CHP aleyhine atılan tweet'leri paylaştı.
MHK'nin eski üyesi Erdemir'in bu davranışı sosyal medyada tepki çekti.
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