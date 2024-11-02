İstanbul'da tramvay seferlerine 'maraton' engeli

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, İstanbul Maratonu nedeniyle yarın 07.00'den 17.00'ye kadar Beyazıt-Bağcılar arasında sefer yapacak.

İstanbul'da tramvay seferlerine 'maraton' engeli
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AA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 12:19

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın Türkiye İş Bankasının isim sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin saat 07.00'den 17.00'ye kadar Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağını bildirdi.

Açıklamada, maratona katılacak kişilerin yarın saat 17.00'ye kadar göğüs numaralarını ve görevli kartlarını göstererek İBB ulaşım hatlarını ücretsiz kullanabileceği belirtildi.


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