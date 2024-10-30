İstanbul, Milletler Ligi'ne ev sahipliği yapacak!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 2025 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta müsabakalarının İstanbul'da oynanacağını açıkladı.

İstanbul, Milletler Ligi'ne ev sahipliği yapacak!
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AA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 16:56

2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin ikinci haftası İstanbul'da oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin yıldızları, 18-22 Haziran'da 2. hafta müsabakaları için İstanbul'a geliyor. Filenin Sultanları ile birlikte yaza harika bir giriş yapmaya hazır mısınız?" ifadeleri kullanıldı.

Geçen yıl organizasyonun ilk haftası Antalya'da oynanmıştı. Tayland'da düzenlenen finallere katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final maçında Polonya'ya 3-2 yenilerek organizasyona veda etmişti.


Etiketler: #İstanbul #Voleybol Milletler Ligi #voleybol

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