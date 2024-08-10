Filenin Sultanları, madalya için sahaya çıkıyor!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'ün bronz madalya mücadelesinde Brezilya'yla karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nının bronz madalya mücadelesinde Brezilya'yla karşı karşıya gelecek.
Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 18.15'te başlayacak.
Milliler, Brezilya maçını kazanması durumunda tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası elde edecek.
Ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 3-0 yenilmişti.
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