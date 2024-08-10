Filenin Sultanları, madalya için sahaya çıkıyor!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'ün bronz madalya mücadelesinde Brezilya'yla karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 09:30
Filenin Sultanları, madalya için sahaya çıkıyor!
Abone Ol google-news

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nının bronz madalya mücadelesinde Brezilya'yla karşı karşıya gelecek.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 18.15'te başlayacak.

Milliler, Brezilya maçını kazanması durumunda tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası elde edecek.

Ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 3-0 yenilmişti.


A Milli Kadın Voleybol Takımı haberleri filenin sultanları haberleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları haberleri olimpiyat haberleri Brezilya haberleri

İlgili Haberler

Paris 2024'te nefes kesen karşılaşma: Filenin Sultanları olimpiyatlarda yarı finalde!

Paris 2024'te nefes kesen karşılaşma: Filenin Sultanları olimpiyatlarda yarı finalde!
Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu!

Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu!
Altın madalya yolunda İtalya'ya yenildik: Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak!

Altın madalya yolunda İtalya'ya yenildik: Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler