Daniele Santarelli'den sözleşme açıklaması: Filenin Sultanları ile devam edecek mi?

Yayınlanma: 14.08.2024 - 13:11

Güncelleme: 14.08.2024 - 13:11

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı dördüncü olarak tamamladı. Bununla birlikte 2+4 yıllık sözleşmesinin 2 yılını dolduran Daniele Santarelli'nin sözleşmesindeki 4 yıllık opsiyonun hayata geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.

İtalyan antrenör, ülkesinden Il Gazzettino'ya bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"İTALYA'YI ÇALIŞTIRABİLİRİM"



Türkiye'de gördüğü sevgiden bahseden Daniele Santarelli, "Türk milli takımıyla bir sözleşmem var, kendimi çok iyi hissediyorum. Federasyon bana bir evlat gibi, oğluymuşum gibi davranıyor; değişikliği düşünmüyorum" dedi.

İtalya'yı çalıştırmanın gurur verici olacağını kaydeden Santarelli, şu an için kendisini yalnızca Türkiye'nin başında gördüğünü ifade etti. Santarelli, "Bir gün, işimiz bize her şeyin mümkün olduğunu söyler, İtalya'yı çalıştırabilirim. Bu harika olurdu, çünkü bir İtalyan olarak gurur verici olurdu ama şimdilik kendimi sadece Türkiye'nin başında görüyorum" diye konuştu.

"TEKLİF GELİRSE DÜŞÜNECEĞİM"

Sözlerine devam eden İtalyan çalıştırıcı, "Eğer bir gün bir teklif gelirse bunu düşüneceğim. Ama bugün itibarıyla bu imkânsız bir şey. Koç Velasco, tüm ekibiyle harika bir iş çıkardı, Barbolini ve Bernardi için de çok mutluyum çünkü birçok açıdan onların da olimpiyatlarla ilgili açık bir hesabı vardı: biri antrenör, diğeri oyuncu olarak. Güzel bir döngü tamamlandı, bu anlatılacak güzel bir hikaye" dedi.

Çok fazla sakatlıkla Paris'e geldiklerini belirten Daniele Santarelli, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için çok zordu, çünkü çok fazla bilinmeyenle, çok fazla sakatlıkla geldik. Bizim için böyle bir yolda önemli olabilecek oyuncuları kurtarmaya çalıştık. Zor bir gruptu. İki galibiyetin ardından İtalya'ya karşı bir yenilgi aldık.

Velasco'nun takımının süper favorilerden biri olduğu zaten belliydi. Yıllardır İtalyan milli takımının çok güçlü olduğunu söylüyorum. Tüm faktörler iyi bir şekilde bir araya geldiğinde bunun İtalya için doğru yıl olacağını biliyordum."