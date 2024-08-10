Bronz madalya maçında Brezilya'ya mağlup olduk: Filenin Sultanları, Olimpiyat dördüncüsü

Filenin Sultanları, bronz madalya maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı dördüncü tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 20:09
Bronz madalya maçında Brezilya'ya mağlup olduk: Filenin Sultanları, Olimpiyat dördüncüsü
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'ün bronz madalya mücadelesinde Brezilya ile karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmayı Filenin Sultanları, 3-1 kaybetti ve olimpiyatları dördüncü sırada bitirerek tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası alma şansını kullanamadı.

1.SET SONUCU: TÜRKİYE 21-25 BREZİLYA

2.SET SONUCU: TÜRKİYE 25-27 BREZİLYA

3.SET SONUCU: TÜRKİYE 25-22 BREZİLYA

4.SET SONUCU: TÜRKİYE 15-25 BREZİLYA


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