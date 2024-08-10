Bronz madalya maçında Brezilya'ya mağlup olduk: Filenin Sultanları, Olimpiyat dördüncüsü
Filenin Sultanları, bronz madalya maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı dördüncü tamamladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'ün bronz madalya mücadelesinde Brezilya ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Filenin Sultanları, 3-1 kaybetti ve olimpiyatları dördüncü sırada bitirerek tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası alma şansını kullanamadı.
1.SET SONUCU: TÜRKİYE 21-25 BREZİLYA
2.SET SONUCU: TÜRKİYE 25-27 BREZİLYA
3.SET SONUCU: TÜRKİYE 25-22 BREZİLYA
4.SET SONUCU: TÜRKİYE 15-25 BREZİLYA
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