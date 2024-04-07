İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulübü turnuvası sona erdi

İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulübü hafta sonu tenis turnuvası başarılı bir şekilde sona erdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 20:14
İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulübü turnuvası sona erdi
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İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulübü hafta sonu tenis turnuvası başarılı bir şekilde sona erdi.

4-7 Nisan  tarihleri arasında gerçekleşen turnuvada 62 erkek 48 kadın toplamda 110 sporcu turnuvada kıyasıya mücadelede bulundu. Bu turnuvada 9 farklı şehirden turnuvaya katılan sporcularla birlikte katılımcılar İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulübü organizasyonunun çok başarılı olmasından dolayı teşekkür etti. Farklı şehirlerden gelen sporcular Tekirdağ Ankara Eskişehir Düzce Kırklareli Uşak Konya Antalya  Muğla  olup turnuva planlamaları iyi bir şekilde organize eden hem turnuvada direktörüne hem de baş hakem  İsmail Ataker ve yardımcıları olan Elçin Yeğinoğlu Nurşen Karaot Alara Aşan’a teşekkür ettiler. Kulüp başkanı Ramazan Hakan Yılmaz yaptığı konuşmada Spor kulüpleri ve antrenörlerine yetiştirdikleri geleceğin sporcuları için teşekkür ederken yeni organizasyonlarda görüşmek için herkese iyi bayramlar diledi.

Buna Göre;

1. Grup 

KADINLAR

ŞAMPİYON : :DURU MIRIZ (FERDİ)

FİNALİST : :NEHİR SEKBAN (ANTUKA)

ERKEKLER

ŞAMPİYON : :KAYRA AYDIN (ÇORLU TENİS İHTİSAS)

FİNALİST : :MEHMET DEMİRHAN TUNCER (ENKA)

2. Grup 

KADINLAR

ŞAMPİYON: : ADA TURAN (FERDİ)

FİNALİST : BADE BÜYÜKKILIÇ (FERDİ)

ERKEKLER

ŞAMPİYON: : ARAS KIRCA (ÇORLU TENİS İHTİSAS)

FİNALİST : MUSTAFA KAAN AKKAYA (TRAKYA)

3. Grup 

KADINLAR

ŞAMPİYON: : ALYA NAZ KARAGÖZ (İBBSK)

FİNALİST : ALİNA SAKLICA (FERDİ)

ERKEKLER

ŞAMPİYON: YİĞİT ARSLAN (TED)

FİNALİST : DORUK ALTUNÖREN (TED)

4. Grup 

KADINLAR

ŞAMPİYON: ADEN ŞAYLAN (ZSK)

FİNALİST: HÜMA KARŞİT (ÇORLU TENİS İHTİSAS)

ERKEKLER

ŞAMPİYON: TOPRAK GENÇ (AYTKD)

FİNALİST: İBRAHİM EREN TATAR (TED)

5. Grup 

KADINLAR

ŞAMPİYON: DERİN MİA AKYILDIZ (İTESK)

FİNALİST: ALİN SERRA SEVER (ENKA)

ERKEKLER

ŞAMPİYON: İBRAHİM EFE ÖZYÜNLÜ (UŞAK)

FİNALİST: MERT ALİ ARSLAN (AYTKD)

6. Grup 

KADINLAR

ŞAMPİYON: : ELA BİÇER (TED)

FİNALİST : YAĞMUR BULAMUR (BORSOS)

ERKEKLER

ŞAMPİYON: : ALİ KABAKÇI (TED)

FİNALİST : RÜZGAR YİĞİT ÜNLÜ (FERDİ)

7. Grup 

ERKEKLER

ŞAMPİYON: : ALP DORUK ÇETİNKAYA (FERDİ)

FİNALİST : TURAN EFE AĞGEZ (FERDİ)

8. Grup 

ERKEKLER

ŞAMPİYON: : ÖMER FARUK ÇAKMAK (ETK)

FİNALİST : EGEMEN AMCAOĞULLARI (İBBSK)


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