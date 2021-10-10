İstanbul trafiği, Formula 1'e ulaşmada zorluk yaratıyor
Saat 15.00'te başlayacak Formula 1 Türkiye Grand Prix'si öncesi İstanbul Park'a ulaşmaya çalışan seyirciler trafik sıkıntısı çekiyor.
Formula 1'de sezonun 16.yarışı olan Türkiye Grand Prix'si bugün 15.00'te başlayacak.
Yarışın başlamasına saatler kala İstanbul Tuzla'da bulunan Intercity Istanbul Park'a ulaşmaya çalışan insanlar büyük sıkıntı çekiyor. Yarış sahasına ulaşmaya çalışan insanlar hem özel ulaşım hem de toplu taşıma konusunda sıkıntılar yaşıyor. İstanbul'un merkezi semtlerinden yolculuğa çıkan seyircilerin sahaya ulaşması 3-4 saati buluyor. Kilometrelerce uzayan trafikte yarışa yetişmek isteyen insanların araçlarını uzak yerlerde parkederek güvenlik şeridinden yürüdükleri görüldü.
Araçlar için ayrılan otopark konusunda sıkıntılar yaşanırken araçlarıyla gelmeyip belediye otobüslerini tercih eden F1 tutkunları da tıklım tıklım araçlarla Intercity İstanbul Park'a ulaştı. Pandemi tedbirlerinin ortadan kalktığı bir ortamda ulaşım sağlandı.
İstanbul Park'a bağlanan yollarda görülen trafik tıkanıklığının önemli bir sebebinin de devlet erkanının ulaşımı için kapanılan yollar olduğu ortaya çıktı.
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