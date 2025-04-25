İstanbul Yarı Maratonu rekora koşacak!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 11:50

Güncelleme: 25.04.2025 - 11:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul’un düzenleyeceği Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu, 27 Nisan Pazar günü koşulacak. Yarış, Sports TV kanalı ve İBB TV YouTube kanalında Türkçe anlatımla, İBB Spor İstanbul YouTube kanalında da eski olimpik atlet Tim Hutchings’in İngilizce anlatımıyla canlı yayınlanacak.

Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) belirlediği kriterlere göre dünyanın 14, Avrupa’nın da 5 “Gold Label” sahibi yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu’nda yarışlar bu yıl da 10K ve 21K kategorilerinde yapılacak. 91 ülkeden katılımın olacağı yarışa, 21K için 6 bin 309, 10K için 11 bin 604 olmak üzere toplam 17 bin 913 kişi kayıt yaptırdı. Geçen yılın kayıt sayısına kıyasla elde edilen yüzde 26’lık artışla birlikte Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu bu alanda yeni bir rekor kırdı. Ayrıca yarışa kayıt yaptıran bin 531 yabancı sporcuyla birlikte bu alanda da yüzde 50’lik bir artış meydana geldi.

REKORLARIN PARKURU KAHRAMANINI BEKLİYOR

2021 yılında Kenyalı Ruth Chepngetich’in 1:04:02’lik derecesiyle dönemin kadınlar yarı maraton dünya rekoruna imza attığı ve Türkiye’de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoruna ev sahipliği yapan İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl “En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen” sloganıyla koşulacak.

Tarihi Yarımada’nın hızlı parkuru bu yıl ağırlayacağı elit atletlere en iyi derecelerini geliştirmeleri ve yeni rekorlar kırabilmeleri adına önemli bir imkân sunuyor.

ONUR: “ARTAN REKABETLE DÜNYA REKORU GELEBİLİR”

Bu yılki yarışta sporseverleri bekleyen rekabete değinen İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “10 kilometre yarışı için 10 binden fazla kayıt aldık. Bu, Türkiye’de ilk kez bir kategoride 10 binden fazla kişinin koşması anlamına geliyor. 21 kilometre içinse 6 bin 300’ü aşkın sporcu kayıt yaptırdı. Bu, Türkiye'deki en yüksek katılımlı yarı maratonlardan biri olacak. Bu yıl 39 elit atletimiz var; bunların 24’ü kadın, 15’i erkek. 2021 yılında İstanbul Yarı Maratonu’nda dünya kadınlar yarı maraton rekoru kırılmıştı ve Türkiye'deki ilk dünya atletizm rekoruna ev sahipliği yapmıştık. O yüzden kadınların daha fazla rekabet ettiği bir yarış diyebiliriz ancak erkeklerde de bu sene önemli elit atletleri ağırlayacağımızı söylemeliyim. Kadınlarda geçen yılın şampiyonunun, erkeklerde yılın en formda elit atletleri arasındaki isimlerin katılacağı bir yarış seyredeceğiz. Bu ne anlama geliyor? Artan rekabetle birlikte bir dünya rekorunun daha gelme ihtimalinin olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

CHELANGAT TAHTINI KORUMAK İÇİN GELİYOR

İBB Spor İstanbul’un organize ettiği Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu’na katılacak 24’ü kadın 39 elit atletten oluşan yarışçı listesi göz kamaştırıyor. Yol yarışlarının dünyaca ünlü isimleri İstanbul’da zafere ulaşabilmek için kıyasıya bir mücadele ortaya koyacak.

Kadınlarda geçtiğimiz yılın şampiyonu Kenyalı Sheila Chelangat, ünvanını korumak için İstanbul’a geri dönüyor. Eski bir pist koşucusu olan ancak son iki yıldaki başarılı yarı maraton dereceleriyle yol koşularında da iddialı bir isim olduğunu kanıtlayan 26 yaşındaki atlet, aynı zamanda en iyi derecesi olan 1:06:06’yı da geliştirmeyi hedefliyor.

Kadınlarda Sheila Chelangat’ın en büyük rakibinin son bir senede koştuğu altı yarı maratonun beşini kazanan Judy Kemboi olması bekleniyor. Chelangat gibi Kenya doğumlu olan 25 yaşındaki Kemboi, hemşehrisini tahtından edebilmek ve zaferlerine bir yenisini daha ekleyebilmek için koşacak.

ERKEKLERDE ETİYOPYA-KENYA REKABETİ KAPIDA

Erkeklerde ise Etiyopyalı Haftu Teklu ve Kenyalı Alex Matata, yarışın favorileri olarak öne çıkıyor. İki yıl önce İstanbul Yarı Maratonu’nda 1:00:03’lük derecesiyle üçüncü olan Teklu, podyuma bu kez “kazanan” unvanıyla çıkmak istiyor. Yalnızca bir yıl önce uluslararası yarı maratonlara katılmaya başlayan ve bu süreçte yarıştığı yedi yarı maratonun altısını kazanan Alex Matata, Teklu’nun en büyük rakibi olmaya aday. Erkeklerde Türk elit atletler Ali Kaya, Sezgin Ataç ve Hüseyin Can da podyum için yarışacak.

START YENİKAPI’DAN 09.15’TE VERİLECEK

Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu’nda 21K yarışı 09.15’te Yenikapı’dan start alacak. Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci Işıklar ve Eminönü’nden sonra Galata Köprüsü’nden Karaköy’e geçilecek. Köprü bitimindeki ışıklardan “U” dönüşü yapacak olan yarış, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray’dan sonra Haliç Köprüsü’ne varmadan yine bir “U” dönüşü yaparak, ters istikamette aynı sahil yolunu kullanıp Yenikapı’da başladığı noktada sona erecek.

10K yarışına ise Yenikapı’da saat 08.00’de start verilecek. Sarayburnu’ndan dönüş alacak olan koşu, yine Yenikapı’da sona erecek. 10K katılımcıları için zaman sınırı 1 saat 30 dakika, 21K içinse 3 saat 25 dakika olacak.

16 YAŞINDAKİLER DE YARIŞABİLECEK

İBB Spor İstanbul geçen sene bir ilke imza atarak Türkiye’de 18 yaş sınırıyla koşulan yarı maraton yarışlarına 16 yaş ve üstü sporcuların katılmasına olanak sağladı. Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu’nda 16 yaşını doldurmuş tüm sporcular yarışa katılabilecek.

İYİLİK PEŞİNDE KOŞU HIZ KESMEYECEK!

Türkiye’deki spor organizasyonları içinde bağış konusunda bayrağı yıllardır taşıyan İstanbul Maratonu’nun ardından 2020 yılında İstanbul Yarı Maratonu’nda da yardımseverlik koşuları başladı.

Adım Adım Derneği’nin kurduğu “İyilik Peşinde Koş” platformu (ipk.adimadim.org) üzerinden kayıt yaptıranlar Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu’nda bağış toplamak için koşabilecek. Mart 2008’den bu yana, İyilik Peşinde Koş Platformu’nda yer alan 100’e yakın sivil toplum kuruluşu için 109 bin 207 gönüllü sporcu harekete geçerek 237 milyon lira bağış topladı.

Geçtiğimiz yıl yardımseverlik koşusuyla 6,4 milyon lira bağış toplayan İstanbul Yarı Maratonu, bu sene bağış miktarını daha da artırmayı hedefliyor. 27 Nisan Pazar günü 33 STK adına toplam bin 132 sporcu bağış toplamak için koşacak.

YARI MARATON İÇİN DEV KADRO SAHADA

Kayıt sayısında olduğu gibi rekor katılımcıyla koşulması beklenen Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu için binlerce kişi sahada çalışacak. Yarış günü yaklaşık 500 gönüllünün de görev yapacağı yarı maratonda İBB Spor İstanbul bünyesinden toplam bin 208 kişi alanda olacak. İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesine bağlı birimlerden toplam 33 paydaş yarış gününde görevli olacak.

PARA ÖDÜLLERİ BELLİ OLDU

World Athletics’in Gold Label kategorisindeki Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu’nda verilecek para ödülleri belli oldu. 21K kategorisinde ipi göğüsleyecek erkek ve kadın atletlere 15’er bin dolar verilecek. Yarı maratonda dereceye giren atletlere verilecek para ödülleri ise şu şekilde dağılıyor:

1. 15 bin dolar

2. 10 bin dolar

3. 8 bin dolar

4. 6 bin dolar

5. 5 bin dolar

6. 4 bin dolar

7. 3 bin dolar

8. 2 bin dolar

İlk sekize giren erkek ve kadın atletlere toplamda 106 bin dolar ödül dağıtılacak.

REKORLAR DA ÖDÜLLENDİRİLECEK

Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu’nda parkur ve dünya rekorları için de ilave para ödülleri olacak.

Erkeklerde 59:15’i, kadınlarda da 01:04:02’yi geçecek atlet olması halinde 3 bin dolarlık ilave ödül verilecek. Erkekler ve kadınlarda yarı maraton dünya rekoru kırılması halinde 10 bin dolarlık bonus verilecek.

TÜRK ATLETLERE TOPLAM 300 BİN LİRA

Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu 21K kategorisindeki Türk atletler arasında ilk 5’e girecek kadın ve erkek sporcular toplam 300 bin lira tutarında para ödülüne hak kazanacak. Türkiye İş Bankası tarafından verilecek ödüllerin dağılımı şu şekilde olacak:

1. 40 bin lira

2. 35 bin lira

3. 30 bin lira

4. 25 bin lira

5. 20 bin lira

11 AYRI YAŞ GRUBUNA AYRI ÖDÜLLER

Yarı maratonda erkeklerde ve kadınlarda 11 ayrı yaş grubunda master atletler mücadele edecek. 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 60-64 / 65-69 / 70-74 / 75-79 / 80-84 / 85+ yaş gruplarında dereceye giren isimlere de para ödülü verilecek.

Yaş grubunda ilk 5’e giren koşucuların para ödülleri şu şekilde dağılacak:

1. 10 bin lira

2. 8 bin lira

3. 7 bin lira

4. 6 bin lira

5. 5 bin lira

YARIŞ GÜNÜNE SÜRPRİZ ŞOVLAR EĞLENCE KATACAK

Bu yıl da isim sponsorluğunu Türkiye İş Bankası’nın üstlendiği 20. İstanbul Yarı Maratonu, ana sponsor HOKA, zaman sponsoru Huawei Watch GT 5, tedarik sponsorları MG, Züber, Wefood, Shokz, Tchibo, Fomilk, Kanyon, Hamidiye ve medya sponsoru Metro FM’in destekleriyle koşulacak. Yarış günü sponsorların stantlarının yer alacağı Yenikapı’daki alanda düzenlenecek şovlar ve DJ performansları katılımcılara eğlenceli anlar yaşatacak.

SONUÇLAR ANINDA GÖRÜLECEK

Yarışa katılanlar Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu’nun internet sitesinden “SONUÇLAR” kısmından (www.istanbulyarimaratonu.com) elde ettikleri dereceleri ayrıntılı bir şekilde görebilecekler.

TÜRKİYE İŞ BANKASI 20. İSTANBUL YARI MARATONU YARIŞ GÜNÜ PROGRAMI

04.30 – Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kesilmesi

08.00 – 10K Yarış Başlangıcı

08.30 – 10K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

09.15 – Elit Atlet ve 21K Yarış Başlangıcı

09.30 – 10K Yarışının Sona Ermesi

10.15 – 21K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

11.00 – Ödül Töreni

11.05 – Balat’ın Trafiğe Açılması

11.45 – Sirkeci’nin Trafiğe Açılması

12.40 – 21K Yarışının Sona Ermesi

12.50 – Master Atletler Ödül Töreni

13.30 – Yenikapı’nın Trafiğe Açılması

TÜRKİYE İŞ BANKASI İSTANBUL YARI MARATONU TARİHÇESİ

Bu yıl 20’nci kez koşulacak olan Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, ilk olarak 1987 yılında Eyüpsultan Belediyesi tarafından “Uluslararası Mavi Haliç Yarı Maratonu” adıyla düzenlendi.

Yarı maratona, 1994’teki 8. yarışın düzenlenmeden iptal edilmesinden sonra 2010 yılına kadar ara verildi. 2010’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarı maratonu 16 yıl sonra yeniden başlattı. Ancak 2011-2014 arası yarı maratona ikinci kez ara verildi.

Koşuya, 2015’te “İstanbul Yarı Maratonu” adı ile devam edildi. Aynı yıl bronz, 2017’de de altın kategoriye (Gold Label) yükselen Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, Avrupa’da bu özelliğe sahip beş yarı maratondan biri olma özelliğini koruyor.

2021 yılında kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich, 1:04:02 derecesiyle dünya rekoru kırdı. Bu rekor, Türkiye topraklarında atletizmde kırılan ilk dünya rekoru olarak tarihe geçti. Erkeklerdeki parkur rekorunun sahibiyse 2022’de 59:15’lik dereceyle Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi. Maratonun son şampiyonları erkeklerde Hicham Amghar (Fas, 59:47), kadınlardaysa Sheila Chelangat (Kenya, 1:06:47).

Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu’nun Yenikapı’dan başlayıp yine burada biten parkuru, Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci, Yeni Camii, Eminönü, Galata Köprüsü, Fener, Balat, Sveti Stefan Kilisesi ve daha birçok tarihi noktaya sahip.