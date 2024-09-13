İstanbul'a geliş saati belli oldu: Galatasaray, Sallai transferinde sona yaklaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Roland Sallai ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

İstanbul'a geliş saati belli oldu: Galatasaray, Sallai transferinde sona yaklaştı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 14:22

Roma ile bonservis konusunda anlaşan yönetim, Zalewski'nin taleplerini yüksek buldu.

Bunun üzerine Almanya'ya giden sarı kırmızılı ekibin yöneticileri, Freiburg forması giyen Roland Sallai ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Macar futbolcu Roland Sallai, bu akşam 19.50'de İstanbul'da olacak.

7 sezondur Bundesliga ekibinde forma giyen Roland Sallai, 163 maçta 27 gol, 23 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'de yaz transfer penceresi bu gece kapanacak.


Etiketler: #Roland Sallai #galatasaray #freiburg

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