İstanbul'a geliş saati belli oldu: Galatasaray, Sallai transferinde sona yaklaştı

Yayınlanma: 13.09.2024 - 14:22

Güncelleme: 13.09.2024 - 16:18

Roma ile bonservis konusunda anlaşan yönetim, Zalewski'nin taleplerini yüksek buldu.

Bunun üzerine Almanya'ya giden sarı kırmızılı ekibin yöneticileri, Freiburg forması giyen Roland Sallai ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Macar futbolcu Roland Sallai, bu akşam 19.50'de İstanbul'da olacak.

7 sezondur Bundesliga ekibinde forma giyen Roland Sallai, 163 maçta 27 gol, 23 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'de yaz transfer penceresi bu gece kapanacak.