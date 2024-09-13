İstanbul'a geliş saati belli oldu: Galatasaray, Sallai transferinde sona yaklaştı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Roland Sallai ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
Roma ile bonservis konusunda anlaşan yönetim, Zalewski'nin taleplerini yüksek buldu.
Bunun üzerine Almanya'ya giden sarı kırmızılı ekibin yöneticileri, Freiburg forması giyen Roland Sallai ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Macar futbolcu Roland Sallai, bu akşam 19.50'de İstanbul'da olacak.
7 sezondur Bundesliga ekibinde forma giyen Roland Sallai, 163 maçta 27 gol, 23 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'de yaz transfer penceresi bu gece kapanacak.
Etiketler: #Roland Sallai #galatasaray #freiburg
Spor Haberleri
- Davinson Sanchez: Şampiyonluk daha önemli
- Gabriel Sara: Babam bana yardımcı oldu
- Okan Buruk'tan maç sonu itirafı!
- Taha Akgül, Güreş Federasyonu başkanlığına aday oldu
- Victor Osimhen'den Galatasaray itirafı!
- Başakşehir, Bodrum deplasmanında 90'da güldü!
- Sakaryaspor'a 5 dakika yetti!
- İstanbulspor 3 puanı 3 golle aldı!
- Galatasaray'da Davinson Sanchez golle döndü
- Liverpool'a evinde Nottingham Forest şoku!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Abisi bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor...'
- Baba Güran: 'Gelip öcünü benden alsaydı'
- Miss Turkey birincisinden 'Uğur Mumcu'lu yanıt
- Narin'in köyünde 'Omerta Yasası'
- Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sitem!
- Annenin dişi incelemeye alınacak!
- ‘Anne çok şey biliyor ama söylemiyor’
- En çok hangi kuruma güveniyorsunuz?
- 'Mermiler' yok oldu: 'Hayat kadınları'nı öne sürdü
- Bilim insanlarından 'yaşlanma' araştırması