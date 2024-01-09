İstanbul'a geliyor: Fenerbahçe, Bonucci transferinde mutlu sona yakın
Fenerbahçe'nin Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile anlaştığı ve oyuncunun yarın İstanbul'a geleceği iddia edildi.
Ocak ayındaki transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin Bonucci ile 6 aylık anlaşmaya vardığı belirtildi. Bonucci'nin çarşamba günü İstanbul'a geleceği kaydedildi.
Bu sezon Union Berlin'le 7'si lig olmak üzere toplam 10 maçta 723 dakika forma giyen oyuncu 1 de gol katkısında bulundu.
EDIN DZEKO'DAN BEĞENİ
Fenerbahçe'nin takım kaptanı Edin Dzeko, Fabrizio Romano'nun Instagram hesabından yaptığı Leonardo Bonucci - Fenerbahçe paylaşımını beğendi.
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