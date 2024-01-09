İstanbul'a geliyor: Fenerbahçe, Bonucci transferinde mutlu sona yakın

Yayınlanma: 09.01.2024 - 21:40

Güncelleme: 09.01.2024 - 21:40

Ocak ayındaki transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin Bonucci ile 6 aylık anlaşmaya vardığı belirtildi. Bonucci'nin çarşamba günü İstanbul'a geleceği kaydedildi.

Bu sezon Union Berlin'le 7'si lig olmak üzere toplam 10 maçta 723 dakika forma giyen oyuncu 1 de gol katkısında bulundu.

EDIN DZEKO'DAN BEĞENİ

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Edin Dzeko, Fabrizio Romano'nun Instagram hesabından yaptığı Leonardo Bonucci - Fenerbahçe paylaşımını beğendi.