İstanbul'a geliyor: Fenerbahçe, Bonucci transferinde mutlu sona yakın

Fenerbahçe'nin Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile anlaştığı ve oyuncunun yarın İstanbul'a geleceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 21:40
İstanbul'a geliyor: Fenerbahçe, Bonucci transferinde mutlu sona yakın
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Ocak ayındaki transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin Bonucci ile 6 aylık anlaşmaya vardığı belirtildi. Bonucci'nin çarşamba günü İstanbul'a geleceği kaydedildi.

Bu sezon Union Berlin'le 7'si lig olmak üzere toplam 10 maçta 723 dakika forma giyen oyuncu 1 de gol katkısında bulundu.

EDIN DZEKO'DAN BEĞENİ

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Edin Dzeko, Fabrizio Romano'nun Instagram hesabından yaptığı Leonardo Bonucci - Fenerbahçe paylaşımını beğendi.


Leonardo Bonucci fenerbahçe transfer

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