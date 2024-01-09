İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe, Bonucci transferinde sona yaklaştı

Yayınlanma: 09.01.2024 - 17:36

Güncelleme: 09.01.2024 - 17:36

Ocak ayındaki transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan Leonardo Bonucci ile anlaştığı iddia edildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin Bonucci ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, deneyimli savunma oyuncusunu çarşamba günü Türkiye'ye getirmek istediği aktarıldı.

KONTRATINI FESHETMESİ BEKLENİYOR

Union Berlin'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Bonucci'nin, Alman ekibiyle olan sözleşmesi için de kısa süre içerisinde çözüm bulması ve kontratını feshetmesi bekleniyor.

Bu sezon Union Berlin'le 7'si lig olmak üzere toplam 10 maçta 723 dakika forma giyen oyuncu 1 de gol katkısında bulundu.