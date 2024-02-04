İstanbul'a gelmesi bekleniyor: Beşiktaş stoper transferinde mutlu sona yakın!

Yayınlanma: 04.02.2024 - 18:16

Güncelleme: 04.02.2024 - 18:18

Beşiktaş, Jonas Svensson'un ardından savunmasına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, Joe Worrall'ın kiralık transferi için Nottingham Forest ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcu için Nottingham Forest'a kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuya 600 bin Euro maaş verecek.

Beşiktaş ile Nottingham Forest arasında yapılan kiralık anlaşmada zorunlu satın alma maddesi yer almıyor. Beşiktaş, Worrall için kararını sezon sonunda verecek.

İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Joe Worrall'ın Beşiktaş için akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Nottingham Forest ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Worrall, bu sezon İngiliz ekibinde 9 maçta süre buldu.