İstanbul'da CEV Şampiyonlar Ligi heyecanı!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 13:38

Güncelleme: 02.05.2025 - 13:38

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, İstanbul'da yaşanacak.

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 2024-2025 sezonu şampiyonu, 3-4 Mayıs'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçların ardından belli olacak.

İstanbul'da 7 yıl sonra düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda VakıfBank'ın yanı sıra İtalya temsilcileri Numia Vero Volley Milano, A. Carraro Imoco Conegliano ve Savino Del Bene Scandicci mücadele edecek.

Dörtlü Final'de ilk müsabakalar, 3 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Günün saat 16.00'da başlayacak ilk mücadelesinde Numia Vero Volley Milano ile A. Carraro Imoco Conegliano karşı karşıya gelecek.

Diğer maçta ise VakıfBank ile Savino Del Bene Scandicci, saat 19.00'da kozlarını paylaşacak.

İlk müsabakaları kazanan takımlar, finale yükselecek, kaybeden ekipler ise üçüncülük mücadelesine çıkacak.

Organizasyonda final ve üçüncülük maçları, 4 Mayıs Pazar günü yapılacak. Üçüncülük müsabakası saat 16.00'da, şampiyonun belli olacağı mücadele ise saat 19.00'da başlayacak.

Dörtlü Final maçları, Tivibu Spor'dan ekranlara gelecek.

VAKIFBANK, 7. ŞAMPİYONLUĞU İSTANBUL'DA KAZANMAYA ÇALIŞACAK

Sarı-siyahlı takım, İstanbul'da CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. zaferini elde etmeyi hedefliyor.

VakıfBank, organizasyonda 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te şampiyonluk ipini göğüsledi.

İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı sarı-siyahlılar, İstanbul'da 2011 ve 2013'ün ardından 2025'te de zirveye çıkmaya çalışacak. VakıfBank, 2011 ve 2013'te Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonlarında rakiplerine üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

Kaptan Zehra Güneş, en skorer oyuncular Kiera van Ryk (124) ile Marina Markova (123), sarı-siyahlıların Dörtlü Final'deki önemli kozları olacak.

VERO VOLLEY MİLANO, EGONU VE DAALDEROP'A GÜVENİYOR

İtalya temsilcisi Numia Vero Volley Milano, Paola Egonu ve Nika Daalderop önderliğinde CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamaya çalışacak.

Egonu, bu sezon forma giydiği 11 maçta kaydettiği 215 sayıyla Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı performanslarından birine imza attı.

Yeteneğinin yanı sıra liderliğiyle de takıma yön veren İtalyan pasör çaprazı, organizasyonda Igor Gorgonzola Novara, A. Carraro Imoco Conegliano ve VakıfBank'ın ardından Numia Vero Volley Milano ile de şampiyonluk sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.

Hollandalı oyuncu Nika Daalderop ise akıllı vuruşları, güçlü savunması ve sakinliğiyle Vero Volley Milano'nun Dörtlü Final'de en çok güvendiği diğer isim olacak.

IMACO CONEGLİO'DA HEDEF, ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli yönetimindeki A. Carraro Imoco Conegliano, İstanbul'da son şampiyon ünvanını korumayı amaçlayacak.

İtalya temsilcisinde Zhu Ting ve Gabi'nin sergileyeceği performans, Dörtlü Final'de belirleyici olacak.

Bir dönem VakıfBank'ta da forma giyen iki oyuncudan Ting güçlü smaçlarıyla, Gabi ise çevikliği, sahadaki farkındalığı ve savunmasıyla öne çıkıyor.

Dörtlü Final'e namağlup gelen A. Carraro Imoco Conegliano, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2021 ve 2024'ün ardından 3. kez kupayı müzesine götürmeye çalışacak.

SCANDİCCİ'NİN KİLİT OYUNCULARI ANTROPOVA İLE ANA CAROLİNA

Savino Del Bene Scandicci'nin Dörtlü Final'de en güvendiği isimler, Ekaterina Antropova ve Ana Carolina da Silva'nın olacak.

Antropova, çıktığı 12 maçta bulduğu 165 sayıyla takımına hücumda önemli katkı sağladı. Ana Carolina ise savunmadaki becerisi ve stratejik oyunuyla İtalya temsilcisinin namağlup Dörtlü Final bileti almasında kilit rol oynadı.

2022'de CEV Challenge Kupası'nı, 2023'te de CEV Kupası'nı kazanan Scandicci, 2025'te de CEV Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmaya çalışacak.