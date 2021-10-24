İstanbul'da kazanan çıkmadı! | Fatih Karagümrük 1-1 Hatayspor
Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Hatayspor, deplasmanda Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Karagümrük, Hatayspor'u ağırladı.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Hatayspor, 30. dakikada El Kaabi ile 1-0 öne geçti. Karagümrük'e beraberliği getiren golü 38. dakikada Aleksandar Pesic kaydetti.
Karagümrük'ün sağ bek oyuncusu Hedenstad, 35. ve 89. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrasında oyundan ihraç edildi.
Bu sonucun ardından Hatayspor, 20 puan ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Karagümrük ise 18 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada yer buldu.
Hatayspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Karagümrük ise Kayserispor deplasmanına gidecek.
Karagümrük, iç sahada oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.
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