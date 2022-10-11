İstanbul'daki silahlı saldırıda 4 gözaltı!
Kağıthane’de, İstanbul Bayburtspor 1918 SK ile Bilecik 1969 SK arasında oynanan maçta iki takım taraftarı birbirine girdi. Maçın ardından stattan ayrılan Bilecikspor taraftarını taşıyan otobüse silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıya ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
İstanbul'da, Bilecik 1969 Spor Kulübü ile Bayburt 1918 Futbol Kulübü arasında oynanan maç sonrasında taraftarlar arasında çıkan olaylara ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11'inci grup ikinci hafta müsabakasında 9 Ekim'de Bilecik 1969 Spor Kulübü ile Bayburt 1918 Futbol Kulübü arasında saat 16.45 sıralarında Kağıthane Yeşilce Spor Tesisi'nde oynanan futbol müsabakasında, dağılan taraftarlar arasında kavga gerçekleştiği bilgisi üzerine olay yerine intikal etti.
Grupların dağılmasına yönelik gerekli uyarılarda bulunup, kalabalık nedeniyle takviye kuvvet çağıran ekiplerce yapılan çalışmada, iki grup arasında yaşanan kavgaya ilişkin "spor alanlarında taşkınlık yapmak" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından Y.B, E.Ç. ve B.T. gözaltına alındı.
SPOR MÜSABAKALARINDAN MEN EDİLDİ
Stat girişinde bulunan dönel kavşak içerisinde silahla havaya ateş açan şüpheli S.A. da etkisiz hale getirilerek, silahı ve şarjöre basılı 7 fişekle yakalandı.
Şüpheliler Y.B., E.Ç. ve B.T. hakkında "spor alanlarında taşkınlık yapmak" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından adli işlem yapılırken, şüpheli S.A. ise "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında spor müsabakalarından süresiz men edildi.
Şüpheli S.A, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" etmek suçlarından adliyeye sevk edildi.
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