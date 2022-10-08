Süper Lig'de Ankaragücü, İstanbulspor'u 2 golle geçti!
Süper Lig'de Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan ve hakem Yasin Kol'un yönettiği mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Ankaragücü oldu.
GOL EMRE KILINÇ, ASİST TAYLAN ANTALYALI
Karşılaşmanın 16. dakikasında Ankaragücü Emre Kılınç'ın golüyle 1-0 öne geçti. Golde asisti yapan isim ise tıpkı Emre Kılınç gibi Galatasaray'dan transfer edilen Taylan Antalyalı oldu. Emre Kılınç Ankaragücü'ndeki ilk golünü atarken, Taylan Antalyalı da ilk asistini yaptı. İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
ETHEMI BERABERLİĞİ GETİRDİ
Maçın ikinci yarısında ise İstanbulspor beraberliği aradı. 55. dakikada Ethemi topu ağlara gönderdi ve durum 1-1 oldu. Maçın 90+2. dakikasında Ankaragücü Ali Sowe'un attığı golle durumu 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maçı Ankaragücü kazanan taraf oldu.
İKİ TAKIMIN DURUMU VE FİKSTÜRÜ
Bu sonucun ardından Ömer Erdoğan yönetimindeki Ankaragücü 7 puana yükselirken, Osman Zeki Korkmaz'ın çalıştırdığı İstanbulspor ise 8 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta İstanbulspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ankaragücü ise evinde Fenerbahçe ile 3 puan mücadelesi verecek.
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