İstanbul'daki yağışlı hava, Formula 1'i de etkiledi

Formula 1 Türkiye GP'de 12.00'de başlayan antrenman seansına F1 tutkunları büyük ilgi gösterdi. Cumhuriyet, Intercity İstanbul Park'taki bu anları olay yerinden takip etti.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2021 Cumartesi, 12:20
İstanbul'daki yağışlı hava, Formula 1'i de etkiledi
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Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde bugün 3. antrenman turları ve sıralama turları yapılıyor.

İstanbul'u etkisi altına alan yağmur, Formula 1 bağlantı yollarını da etkiledi. Yarış alanına, seyirci alanına bağlanan yollarda trafik kilometrelerce uzadı. 

Araçlarıyla gelmeyip belediye otobüslerini tercih eden F1 tutkunları, tıklım tıklım araçlarla Intercity İstanbul Park'a ulaştı.

Biletlerini alıp antrenman ve sıralama turlarını kaçırmak istemeyenler, arabalarından inip koşarak alana gittiler. 

 İşte Türkiye Grand Prix'sinde günün programı:

12.00: 3. Antrenman turları

15.00: Sıralama turları


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