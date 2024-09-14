İstanbulspor 3 puanı 3 golle aldı!

Yayınlanma: 14.09.2024 - 21:21

Güncelleme: 14.09.2024 - 21:21

Trendyol 1. Lig 5. hafta maçında İstanbulspor, sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Emir Kaan Gültekin, 69. dakikada Okan Erdoğan ve 84. dakikada Diarra kaydetti.

İstanbulspor bu sonuçla 5 maçta 12 puan topladı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Ümraniyespor ise 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, Bandırmaspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise Adanaspor'la karşılaşacak.