İstanbulspor 3 puanı 3 golle aldı!
Trendyol 1. Lig 5. hafta maçında İstanbulspor, sahasında Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig 5. hafta maçında İstanbulspor, sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Emir Kaan Gültekin, 69. dakikada Okan Erdoğan ve 84. dakikada Diarra kaydetti.
İstanbulspor bu sonuçla 5 maçta 12 puan topladı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Ümraniyespor ise 7 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, Bandırmaspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise Adanaspor'la karşılaşacak.
Etiketler: #Ümraniyespor #istanbulspor #Trendyol 1. Lig
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