İstanbulspor, Adana deplasmanında 5 golle kazandı!

29.12.2025 16:44:00
Cumhuriyet Spor
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu.

Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor, 5-1 kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Florian Loshaj, 45+2. dakikada Emir Kaan Gültekin, 60 ile 76. dakikalarda Mustafa Sol ve 90. dakikada Fahri Ay kaydetti.

Ev sahibi Adana Demirspor'un tek golünü 29. dakikada Salih Karvazlı attı.

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, puanını 24'e çıkararak 14. sırada yer aldı. Ligde toplam -30 puan cezası yiyen Adana Demirspor ise galibiyetsiz bir konumda -28 puanla ligin son sırasında konumlandı.

Ligde gelecek hafta İstanbulspor, Serikspor'a konuk olacak. Adana Demirspor, Eseneler Erokspor'u konuk edecek.

İlgili Konular: #adana demirspor #istanbulspor #Trendyol 1. Lig

