İstanbulspor: 'Batan gemiyi terk etmeler başladı'

Yayınlanma: 13.04.2024 - 00:20

Güncelleme: 13.04.2024 - 00:20

İstanbulspor Kulübü, TFF Başkanlık seçimlerine dair çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"Batan gemiyi terk etmeler başladı" başlığıyla yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Bilindiği üzere TFF'nin 18.07.2024 tarihli olağanüstü seçimli genel kurul tarihinin, mevcut yönetim tarafından 2024/2025 sezonu yapılanmasını etkileyeceği ön görülerek, Genel Kurul delegeleri tarafından seçimin en geç Haziran ayı içerisinde yapılması için imza toplanmaya başlanmıştır.

'ÜYELER, KULÜPLERE MESAJLAR ATMAYA BAŞLADI'

Toplanan imzaların TFF'de panik havası yarattığı ve bu nedenle TFF Yönetim kurulu üyeleri tarafından sorumlu oldukları kulüpler birliklerine mesajlar atılmaya başlandığı öğrenilmiştir.

Sorumluluğu dahilindeki kulüpler birliklerine atılan mesajlarla, yeni döneme yönelik olarak kulüpleri farklı örgütlenmelere sevk etmekten ve yönlendirmekten kaçınmayan bu yönetim kurulu üyeleri, bağlı bulundukları başkanlarının izinden gitmeye devam ettikleri sürece, tarihin açılmayacak sayfalarında yer alan kısa cümlelerdeki gizli özne olmaktan öteye geçemeyeceklerdir.

'ÖZGÜR İRADELER GASP EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR'

Kulüplerin özgür iradelerini, bu yollarla gasp etmeye çalışmak beyhude bir çabadan öteye geçmemekle birlikte, TFF'nin mevcut yönetiminin de süregelen yönetim tarzını bizzat yönetim kurulu üyeleri tarafından ortaya koyması açısından önemli bir göstergedir.

İmza vermeyen az sayıdaki güzide kulüplerimize de bu bağlamda yeniden bir çağrı yaparak, TFF'nin "federasyonun kulüpleri" anlayışını yıkarak, yeni seçeceğimiz yönetimle birlikte "kulüplerin federasyonu" anlayışına bir an önce kavuşmak için, olağanüstü seçimli genel kurulun en geç Haziran ayı içerisinde tamamlanmasına dair imza vermeye davet ediyoruz."