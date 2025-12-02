İstanbulspor'da yeni dönem: 5 yıllık imza atıldı!

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktörlük için Barış Kanbak ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Barış Kanbak! Teknik direktör Sayın Barış Kanbak ile, Aralık 2025'ten itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Teknik direktörümüz Barış Kanbak'a 'hoş geldin' dileklerimizi iletir, birlikte nice başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

İstanbulspor, dün teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.