Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbulspor'da yeni dönem: 5 yıllık imza atıldı!

İstanbulspor'da yeni dönem: 5 yıllık imza atıldı!

2.12.2025 19:33:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İstanbulspor'da yeni dönem: 5 yıllık imza atıldı!

TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktörlük görevi için Barış Kanbak ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktörlük için Barış Kanbak ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Barış Kanbak! Teknik direktör Sayın Barış Kanbak ile, Aralık 2025'ten itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Teknik direktörümüz Barış Kanbak'a 'hoş geldin' dileklerimizi iletir, birlikte nice başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

İstanbulspor, dün teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

Image

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #istanbulspor #Teknik Direktör

İlgili Haberler

Halkbank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'ya set vermedi!
Halkbank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'ya set vermedi! Halkbank, Voleybol Efeler Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti.
Derbi paylaşımını silmişti: Kocaelispor'dan Serdar Dursun açıklaması!
Derbi paylaşımını silmişti: Kocaelispor'dan Serdar Dursun açıklaması! Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini statta takip ederek sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı için eleştirilen futbolcusu Serdar Dursun hakkında açıklamalarda bulundu.
Kayserispor Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü engeline takıldı!
Kayserispor Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü engeline takıldı! Ankara Keçiörengücü, Türkiye Kupası'nın 4. turunda karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek grup aşamasına kalan takım oldu.