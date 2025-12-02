Halkbank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'ya set vermedi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.12.2025 19:28:00
AA
Halkbank, Voleybol Efeler Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti.

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında Halkbank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Yavuz Akdemir, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matiç, Drzyzga (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Galvez, Franca, Mustafa Cengiz, Mirza Lagumdzija, Halit Kurtuluş, Caner Dengin)

Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan, Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Hofer, Umut Özdemir, Yunus Emre Tayaz)

Setler: 20-25, 24-26, 16-25

Süre: 85 dakika (25, 34, 26)

İlgili Konular: #fenerbahçe #voleybol #halkbank

