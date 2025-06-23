İstanbulspor'dan Feyenoord'a rekor transfer!

İstanbulspor'un 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Gaoussou Diarra, Feyenoord'a transfer oluyor. Malili futbolcu, rekor bonservisle İstanbulspor'dan ayrılıyor.

İstanbulspor'un geçtiğimiz sezon başında Beykoz Anadolu'dan transfer ettiği Gaoussou Diarra performansıyla Trendyol 1. Lig'e damga vurmuştu.

GAOUSSOU DIARRA TRANSFERİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

22 yaşındaki Gaoussou Diarra'nın performansı Feyenoord'un dikkatini çekerken, Hollanda devinin transfer için İstanbulspor ile anlaşma sağladığı belirtildi.

İSTANBULSPOR TARİHİNE GEÇEN BONSERVİS

Hollanda basınında yer alan haberlerde Feyenoord'un Gaoussou Diarra için İstanbulspor'a 3.5 milyon Euro'nun üzerinde bonservis ödeyeceği aktarıldı. Bu rakam İstanbulspor tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek. Söz konusu alandaki rekor 2.5 milyon Euro ile Zeki Çelik'e aitti.

2024-25 sezonunda 1. Lig'de 33 maça çıkan Gaoussou Diarra, 15 gol ve 2 asistlik istatistik yakaladı.



