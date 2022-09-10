İstanbulspor, Demeaco Duhaney'i renklerine bağladı!

10 Eylül 2022 Cumartesi, 00:00

Spor Toto Süper Lig takımlarından İstanbulspor, İngiliz sağ bek Demeaco Duhaney'i transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere Championship takımlarından Stoke City'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandı.



Duhaney, imzaların atılmasından önce sağlık kontrolünden geçirildi.