İstanbulspor, Demeaco Duhaney'i renklerine bağladı!

Süper Lig ekibi İstanbulspor, İngiltere Championship ekibi Stoke City'den Demeaco Duhaney'i kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2022 Cumartesi, 00:00
İstanbulspor, Demeaco Duhaney'i renklerine bağladı!
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Spor Toto Süper Lig takımlarından İstanbulspor, İngiliz sağ bek Demeaco Duhaney'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere Championship takımlarından Stoke City'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandı.

Duhaney, imzaların atılmasından önce sağlık kontrolünden geçirildi.


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