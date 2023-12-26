İstanbulspor-Fenerbahçe maçının stadyumu değişti!

TFF, İstanbulspor-Fenerbahçe maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 18:08
İstanbulspor-Fenerbahçe maçının stadyumu değişti!
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İstanbulspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili flaş bir karar alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor-Fenerbahçe maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na aldı.

İki takımın karşı karşıya geleceği maç 7 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.


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