İstanbulspor-Fenerbahçe maçının stadyumu değişti!

Yayınlanma: 26.12.2023 - 18:08

Güncelleme: 26.12.2023 - 18:08

İstanbulspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili flaş bir karar alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor-Fenerbahçe maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na aldı.

İki takımın karşı karşıya geleceği maç 7 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.