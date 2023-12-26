İstanbulspor-Fenerbahçe maçının stadyumu değişti!
TFF, İstanbulspor-Fenerbahçe maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na aldı.
İstanbulspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili flaş bir karar alındı.
Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor-Fenerbahçe maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na aldı.
İki takımın karşı karşıya geleceği maç 7 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
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