Türkiye Kupası'nda maç programı belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...
Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının programı belli oldu. Açıklamaya göre, Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları 16, 17, 18 Ocak tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının programı açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, 5. turda maçlar 16,17 ve 18 Ocak tarihlerinde oynanacak.
16 Ocak Salı:
13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)
15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor (Yeni Mersin)
19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)
21.00 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)
17 Ocak Çarşamba:
13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)
13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)
15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)
17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)
21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)
18 Ocak Perşembe:
13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)
15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Trabzonspor-Manisa FK (Papara Park)
21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadıköy'de bina çöktü!
- Bahçeli'den Özel'e açık tehdit!
- Demirtaş'tan 'Kızıl Goncalar' yorumu
- Ersan Şen, Özgür Özel'i hedef aldı
- DEVA’lının saadet zinciri
- Kızıl Goncalar'daki o sahne gündem oldu
- Kürsüde 'özerklik' açıklaması!
- Yaşar Okuyan hayatını kaybetti!
- 'PKK'nın adını anmayan Erdoğan'dır!'
- Özel'den Erdoğan'a yanıt