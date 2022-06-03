İstanbulspor, kupasını aldı

03 Haziran 2022 Cuma, 08:58

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off Finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup eden İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

Maçtan sonra düzenlenen törende İstanbulspor'a kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı verdi. Kupa ve madalya töreninde TFF Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Mustafa Çağlar, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik de yer aldı. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu da törende bulundu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1'inci Lig Play-Off Finalinde rakibi Royal Hastanesi Bandırmaspor’u mağlup ederek Süper Lig’e yükselen İstanbulspor’u yayımladığı tebrik mesajı ile kutladı. Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı;

“2021-2022 sezonu Spor Toto 1. Lig play-off final mücadelesi sonrasında Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan İstanbulspor’u kutluyorum. Başarılarda emekleri bulunan futbolcuları, teknik heyeti ve yöneticileri tebrik ediyorum. Sarı siyahlı camiaya, önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum."