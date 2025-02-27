İstanbulspor, kupaya galibiyetle veda etti!

İstanbulspor, Erzurumspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve kupaya 6 puanla veda etti.

İstanbulspor, kupaya galibiyetle veda etti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 18:06

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. Hafta maçında Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip İstanbulspor 3-0'lık skorla kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Emir Gültekin, 69 ve 88. dakikalarda Yusuf Özer kaydetti.

Kupada 6 puana ulaşan İstanbulspor, grupta 3. sırada yer aldı ve veda etti.

Erzurumspor ise 3 maçta aldığı 3 yenilgiyle grubu puansız kapattı.


Etiketler: #istanbulspor #erzurumspor #ziraat türkiye kupası

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