İstanbulspor'dan arka arkaya 2. galibiyet! İstanbulspor 2-1 Alanyaspor

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 15:36

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 15:36

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında İstanbulspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçı İstanbulspor 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, İstanbul'a galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Valon Ethemi ve 77. dakikada Emir Kaan Gültekin attı. Alanyaspor'un tek golü 71. dakikada Ivan Cavaleiro'dan geldi.

Bu sonucun ardından İstanbulspor, ligde arka arkaya 2. galibiyetini aldı ve 21 puana yükseldi. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Alanyaspor, 25 puanda kaldı.

İstanbulspor, ligin bir sonraki haftasında Sivasspor ile karşılaşacak. Alanyaspor, Başakşehir'i konuk edecek.